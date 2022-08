Un minuto prima di Juve-Roma Arrivabene gela tutti: "Ecco qual è la priorità" (Di sabato 27 agosto 2022) prima del calcio di inizio di Juventus-Roma, l'amministratore delegato della Juventus ha fatto il punto del mercato. Davanti alle telecamere di Dazn, Arrivabene ha parlato della trattativa per arrivare a Paredes. Arrivabene non ha nascosto i movimenti di mercato bianconeri e così ha voluto chiarire un punto: "Stiamo trattando per Paredes, ma ci sono anche altri movimenti". Infatti la principale priorità della Juventus è senza dubbio in uscita. L'amministratore delegato infatti non ne ha fatto mistero e così ha aggiunto: "Saremmo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare. E poi riguardo alle entrate il sipario è aperto, stiamo parlando con diversi giocatori". Parole molto chiare che lasciano intendere come i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022)del calcio di inizio dintus-, l'amministratore delegato dellantus ha fatto il punto del mercato. Davanti alle telecamere di Dazn,ha parlato della trattativa per arrivare a Paredes.non ha nascosto i movimenti di mercato bianconeri e così ha voluto chiarire un punto: "Stiamo trattando per Paredes, ma ci sono anche altri movimenti". Infatti la principaledellantus è senza dubbio in uscita. L'amministratore delegato infatti non ne ha fatto mistero e così ha aggiunto: "Saremmo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare. E poi riguardo alle entrate il sipario è aperto, stiamo parlando con diversi giocatori". Parole molto chiare che lasciano intendere come i ...

