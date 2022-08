Ultime Notizie – Mastrangelo: “Con più sport meno spese sanitarie, sinistra non travisi” (Di sabato 27 agosto 2022) “Noto con amarezza che da sinistra, quelli che la vita concreta delle persone non sanno minimamente cosa sia, si sono già affannati a replicare alle mie parole: intendo chiarire che la mia idea, e quella della Lega, si basa su un concetto fondamentale, cioè che un adeguato e calibrato investimento nello sport oggi, produce anche un risparmio in sanità domani. Lo sport è benessere fisico, mentale: lo sport è vita, è questo il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, non le squallide polemiche da campagna elettorale”. Cosi Luigi Mastrangelo, responsabile del dipartimento sport della Lega e candidato alla Camera, dopo le reazioni alle sue dichiarazioni di oggi. Parlando a Radio Capital, questa mattina, l’ex pallavolista aveva detto: “Bisogna investire di più nello sport, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Noto con amarezza che da, quelli che la vita concreta delle persone non sanno minimamente cosa sia, si sono già affannati a replicare alle mie parole: intendo chiarire che la mia idea, e quella della Lega, si basa su un concetto fondamentale, cioè che un adeguato e calibrato investimento nellooggi, produce anche un risparmio in sanità domani. Loè benessere fisico, mentale: loè vita, è questo il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, non le squallide polemiche da campagna elettorale”. Cosi Luigi, responsabile del dipartimentodella Lega e candidato alla Camera, dopo le reazioni alle sue dichiarazioni di oggi. Parlando a Radio Capital, questa mattina, l’ex pallavolista aveva detto: “Bisogna investire di più nello, ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? #Medvedev, il #gas all’#Europa continuerà se non saremo messi alle strette: - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Kactus498954225 : RT @sole24ore: ?? #Medvedev, il #gas all’#Europa continuerà se non saremo messi alle strette: - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 14:10 - #Ultime #Notizie #27-08-2022 #14:10 -