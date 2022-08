Stefano De Martino e Belen Rodriguez | dolcissimo scatto su Instagram | fan commossi

(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo alti e bassi,Dehanno deciso di tornare di nuovo insieme. Durante quest’estate 2022 la coppia è uscita allo scoperto e cosìDehanno riempito i loro profilidi storie e post raffiguranti la loro famiglia felice. I due, infatti, hanno un figlio Santiago. Con loro anche la piccola Luna Marì, che la showgirl ha avuto con il suo ex compagno Antonino Spinalbese. Unodella bella argentina ha commosso i suoi fan: scopriamo insieme il perchè.Destanno trascorrendo le vacanze insieme come una famiglia felice che si è appena ...

ParliamoDiNews : Belèn Rodriguez, ecco come Luna Marì chiama Stefano De Martino #Gossip #zHomepage #belenrodriguez - redazionerumors : Il papà di Luna Mari ci racconta i retroscena della storia con #BelenRodriguez. E poi dice qualcosa di spiazzante.. - infoitcultura : Belen Rodriguez: ecco come sua figlia Luna Marì chiama Stefano De Martino - infoitcultura : Luna Marì chiama Stefano De Martino così: la confessione di Belen - Scauro2 : Stefano De Martino che cerca sempre di farsi riprendere è una delle cose più cringe dei post partite della Lazio. G… -

VITERBO - Fiori d'arancio perChiarabini ed Elisa Turchetti che oggi si sono uniti per la vita nell'abbazia di Sannel Cimino. La redazione di Viterbonews24 si unisce a parenti ed amici degli sposi nel fargli gli ...Ma in questi giorni sono arrivate nuove indiscrezioni per quanto riguarda la passata relazione tra Emma eDe. Emma, clamorosa rivelazione Come si ricorderà, Emma Marrone eDe ...E' da qualche settimana che circola il rumor secondo cui Belen Rodriguez sarebbe incinta del terzo figlio, il secondo da Stefano De Martino.Ci sono clamorose rivelazione sulla storia ormai terminata tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, vediamo di cosa si tratta. I due oggi trascorrono due vite completamente diverse.