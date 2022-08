Serie A: Giovanni Simeone: “Spero di essere all’altezza della patria di Maradona” (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-25 16:47:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: GIvanni Simeone, nuovo giocatore del Napoliha tenuto la sua prima conferenza stampa, dove si è distinto l’importanza che ha per lui giocare in una squadra dove ha già fatto Maradona. “So che questa è la patria di Maradona e che campioni argentini di grande valore hanno giocato qui, quindi farò tutto il possibile per essere all’altezza della storia di questa città” Il calciatore argentino ha confessato che la sua priorità è sempre stata Npoles: “Ho avuto tante offerte, anche proposte importanti, ma avevo solo una cosa in testa: venire qui. So che qui farò bene, so che posso migliorare e per me essere qui è qualcosa di unico” ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-25 16:47:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: GIvanni, nuovo giocatore del Napoliha tenuto la sua prima conferenza stampa, dove si è distinto l’importanza che ha per lui giocare in una squadra dove ha già fatto. “So che questa è ladie che campioni argentini di grande valore hanno giocato qui, quindi farò tutto il possibile perstoria di questa città” Il calciatore argentino ha confessato che la sua priorità è sempre stata Npoles: “Ho avuto tante offerte, anche proposte importanti, ma avevo solo una cosa in testa: venire qui. So che qui farò bene, so che posso migliorare e per mequi è qualcosa di unico” ...

