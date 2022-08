Roma, offerto il centrocampista a due squadre di Serie A: la situazione (Di sabato 27 agosto 2022) Il mercato estivo della Roma ha regalato a José Mourinho degli acquisti di primo livello volti ad aumentare il tasso tecnico della rosa. Allo stesso tempo, però, la società giallorossa sta lavorando ad alcune cessioni; in cima alla lista c’è il nome di Amadou Diawara, calciatore che non rientra più nei piani del tecnico portoghese. calciomercato Roma Diawara Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, la dirigenza della Roma avrebbe offerto il centrocampista guineano sia al Torino che al Lecce. Con il presidente della squadra pugliese, Pantaleo Corvino, il calciatore classe 1997 ha un legame speciale, dal momento che fu proprio Corivno a scoprire Diawara 10 anni fa. Il Torino, invece, è alla ricerca di ulteriori tasselli per puntellare l’organico ed il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Il mercato estivo dellaha regalato a José Mourinho degli acquisti di primo livello volti ad aumentare il tasso tecnico della rosa. Allo stesso tempo, però, la società giallorossa sta lavorando ad alcune cessioni; in cima alla lista c’è il nome di Amadou Diawara, calciatore che non rientra più nei piani del tecnico portoghese. calciomercatoDiawara Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, la dirigenza dellaavrebbeilguineano sia al Torino che al Lecce. Con il presidente della squadra pugliese, Pantaleo Corvino, il calciatore classe 1997 ha un legame speciale, dal momento che fu proprio Corivno a scoprire Diawara 10 anni fa. Il Torino, invece, è alla ricerca di ulteriori tasselli per puntellare l’organico ed il ...

