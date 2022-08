Prezzi | stangata d’autunno Cibo e tariffe | rincari da 711 euro per famiglia

(Di sabato 27 agosto 2022) A causa degli aumenti diche stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria "d'autunno" in media pari a +711annui atra settembre e novembre. Lo denuncia il Codacons, calcolando le spese che dovranno affrontare gli italiani L'articolo proviene da Firenze Post.

Le stime parlano dirivisti nettamente al rialzo per il gas con le bollette che potrebbero ... Bollette di luce e gas salate Secondo le stime degli esperti laper le famiglie italiane ...... a causa degli aumenti die tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria 'd'autunno' in media pari a +711 euro annui a famiglia tra ...Verso stangata d’autunno, +711 euro a famiglia. A denunciare un amaro rientro dalle ferie è il Codacons. Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest’anno, a causa degli aumenti di […] Vers ...É tempo di iniziare a pensare a come riscaldarsi per l'inverno. Vediamo cosa converrà di più, se il pellet o il gas in base ai vari rincari attesi.