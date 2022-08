Preoccupa la salute della Regina: il divieto dei medici e le insolite visite di Carlo (Di sabato 27 agosto 2022) Sembrano sempre più Preoccupanti le condizioni di salute della Regina Elisabetta. La Sovrana, che in queste ultime settimane si trova nella sua tenuta in Scozia a Balmoral, ha ricevuto il divieto dai medici di spostarsi a causa dei suoi problemi di mobilità. Ma ad allarmare ancora di più i sudditi sarebbero le visite sempre più frequenti del Principe Carlo, ritenute “molto insolite” dagli esperti reali. Regina Elisabetta, i medici sono Preoccupati: i divieti imposti La Regina Elisabetta dovrà presto rinunciare a uno degli impegni più importanti per il suo ruolo. Purtroppo i medici infatti sono stati categorici: a causa delle sue condizioni di ... Leggi su dilei (Di sabato 27 agosto 2022) Sembrano sempre piùnti le condizioni diElisabetta. La Sovrana, che in queste ultime settimane si trova nella sua tenuta in Scozia a Balmoral, ha ricevuto ildaidi spostarsi a causa dei suoi problemi di mobilità. Ma ad allarmare ancora di più i sudditi sarebbero lesempre più frequenti del Principe, ritenute “molto” dagli esperti reali.Elisabetta, isonoti: i divieti imposti LaElisabetta dovrà presto rinunciare a uno degli impegni più importanti per il suo ruolo. Purtroppo iinfatti sono stati categorici: a causa delle sue condizioni di ...

