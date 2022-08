Non vi abbandonerà all’improvviso il Samsung Galaxy S23 (Di sabato 27 agosto 2022) Il Samsung Galaxy S23 potrebbe raggiungere livelli di autonomia mai visti prima, merito soprattutto del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con cui dovrebbe essere equipaggiato. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il colosso di Seul con il suo prossimo flagship starà senz’altro attento alle prestazioni, com’è solito fare, ma anche al fronte batteria, assicurando ai futuri proprietari un dispositivo capace di non dare più alcun problema sotto questo punto di vista (succede molto più spesso di quanto si creda di restare a secco di batteria nei momenti meno opportuni e magari di non avere sotto mano neppure un power-bank per rimediare, cosa che lascia gli utenti in questione in situazioni poco gradevoli). Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 ha dato parecchi grattacapi al Samsung Galaxy S22 (per lo meno alla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022) IlS23 potrebbe raggiungere livelli di autonomia mai visti prima, merito soprattutto del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con cui dovrebbe essere equipaggiato. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il colosso di Seul con il suo prossimo flagship starà senz’altro attento alle prestazioni, com’è solito fare, ma anche al fronte batteria, assicurando ai futuri proprietari un dispositivo capace di non dare più alcun problema sotto questo punto di vista (succede molto più spesso di quanto si creda di restare a secco di batteria nei momenti meno opportuni e magari di non avere sotto mano neppure un power-bank per rimediare, cosa che lascia gli utenti in questione in situazioni poco gradevoli). Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 ha dato parecchi grattacapi alS22 (per lo meno alla ...

