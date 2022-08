Non solo lezioni alle 10, Sgarbi raddoppia: “Iniziare la scuola ad ottobre. A settembre c’è troppo caldo e si va ancora al mare” (Di sabato 27 agosto 2022) Vittorio Sgarbi raddoppia: non solo, secondo il primo cittadino di Sutri, bisogna Iniziare le lezioni ogni giorno non prima delle 10. Ma sarebbe necessario allungare le vacanze estive a scuola per tutto il mese di settembre, con la prima campanella dal 1° ottobre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Vittorio: non, secondo il primo cittadino di Sutri, bisognaleogni giorno non prima delle 10. Ma sarebbe necessario allungare le vacanze estive aper tutto il mese di, con la prima campanella dal 1°. L'articolo .

