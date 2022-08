MotoGP, ritiro Marc Marquez: confessione inaspettata, tifosi sotto shock (Di sabato 27 agosto 2022) MotoGP, le voci sul ritiro di Marc Marquez continuano a circolare: nelle ultime ore, è arrivata una confessione inaspettata. La MotoGP sta vivendo un periodo non facilissimo: dopo l’addio di Valentino Rossi, diversi tifosi hanno perso l’attenzione verso questo sport. Come se non bastasse, anche Marc Marqeuz non corre da diverso tempo: lo spagnolo, negli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 27 agosto 2022), le voci suldicontinuano a circolare: nelle ultime ore, è arrivata una. Lasta vivendo un periodo non facilissimo: dopo l’addio di Valentino Rossi, diversihanno perso l’attenzione verso questo sport. Come se non bastasse, ancheMarqeuz non corre da diverso tempo: lo spagnolo, negli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

vettoandrea : @IrishGunner79 Il migliore, da quando ha smesso non ho piu guardato la motogp. È stato il mio ritiro da fans - gensan2525 : RT @gponedotcom: Nel punto in cui si è piegato il cerchio ha lasciato sfuggire l'aria dalla gomma determinando il ritiro di Enea https://t.… - jovanovicg : RT @gponedotcom: Nel punto in cui si è piegato il cerchio ha lasciato sfuggire l'aria dalla gomma determinando il ritiro di Enea https://t.… - goto_motoGP : RT @gponedotcom: Nel punto in cui si è piegato il cerchio ha lasciato sfuggire l'aria dalla gomma determinando il ritiro di Enea https://t.… - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Nel punto in cui si è piegato il cerchio ha lasciato sfuggire l'aria dalla gomma determinando il ritiro di Enea https://t.… -