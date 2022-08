Mercato Milan – Onana, il Secolo XIX: “Vicinissimo allo Spezia” / News (Di sabato 27 agosto 2022) Le ultime di Mercato sul Milan. Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, sarebbe Vicinissimo allo Spezia di Luca Gotti: il punto Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 agosto 2022) Le ultime disul. Jean, centrocampista del Bordeaux, sarebbedi Luca Gotti: il punto

PietroMazzara : C’è Joao #Gomes del #Flamengo nella lista dei centrocampisti che il #Milan sta valutando seriamente per gli ultimi… - Gazzetta_it : Milan, a centrocampo sale Vranckx. E in difesa c’è una scelta da fare... #calciomercato - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - neroazzurri6 : @stillers1971 @lorenzo2392 Invece sì anche , per me queste prestazioni e questo mercato sono frutto di : debiti del… - aacmiIan : Ieri ho beccato Maldini al ristorante e gli è caduto il foglio con gli obiettivi di mercato #Milan -