Meloni premier. Il concetto che non entra nella testa degli alleati (Di sabato 27 agosto 2022) Berlusconi ci gira intorno, anche se elogia Giorgia; Salvini frena sull'ipotesi, lasciando (istituzionalmente) la scelta a Mattarella. D'altra parte, il patto è che che chi vince indica il premier, non fa il premier Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 agosto 2022) Berlusconi ci gira intorno, anche se elogia Giorgia; Salvini frena sull'ipotesi, lasciando (istituzionalmente) la scelta a Mattarella. D'altra parte, il patto è che che chi vince indica il, non fa il

elio_vito : Meloni, se vinco il Capo dello Stato non può non indicarmi... Temo che l'aspirante premier, impegnata a studiare le… - marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - elio_vito : Il punto è sempre lo stesso, non è che Meloni non dice di essere fascista ma che non dice di essere antifascista. C… - quadropolitiko : RT @HuffPostItalia: Meloni premier. Il concetto che non entra nella testa degli alleati - annams1971 : RT @mariamacina: «Noi entreremo in qualsiasi maggioranza che abbia come premier Mario Draghi. Saremo all'opposizione, invece, di una qualsi… -