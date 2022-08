Lo sfregio a Totti: nella curva nord compare un messaggio per Ilary (Di sabato 27 agosto 2022) Uno striscione per Ilary Blasi da parte della curva laziale. Sorpresa all’intervallo di ieri della partita Lazio Inter di scena all’Olimpico, vinta per altro in modo netto dai biancocelesti di Maurizio Sarri (3-1), quando tra i supporters di casa è apparso un messaggio proprio a favore della ex di Francesco Totti. Ovvero il “nemico” sportivo di sempre. Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi: nuovi incontri segreti al Circeo, a casa di lei con la figlia Isabel Cosa c’era scritto sullo striscione per Ilary Blasi La foto ha fatto immediatamente il giro del web inserendosi nell’hashtag di tendenza #LazioInter sui social e su Twitter in particolare. Ma cosa c’era scritto nello striscione? Ecco il testo: “Bentornata a casa Ilary”. Il riferimento è chiaro: ora che la storia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Uno striscione perBlasi da parte dellalaziale. Sorpresa all’intervallo di ieri della partita Lazio Inter di scena all’Olimpico, vinta per altro in modo netto dai biancocelesti di Maurizio Sarri (3-1), quando tra i supporters di casa è apparso unproprio a favore della ex di Francesco. Ovvero il “nemico” sportivo di sempre. Leggi anche:e Noemi Bocchi: nuovi incontri segreti al Circeo, a casa di lei con la figlia Isabel Cosa c’era scritto sullo striscione perBlasi La foto ha fatto immediatamente il giro del web inserendosi nell’hashtag di tendenza #LazioInter sui social e su Twitter in particolare. Ma cosa c’era scritto nello striscione? Ecco il testo: “Bentornata a casa”. Il riferimento è chiaro: ora che la storia ...

