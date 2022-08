LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Stanco e Rossi in finale, le azzurre si giocano il pass olimpico! (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 Adesso qualche minuto di pausa prima dell’attesissima finale. 14:19 Se una tra Rossi e Stanco dovesse riuscire a rimanere davanti ad una tra Galvez ed Hall, l’Italia sarebbe certa del pass olimpico. Vi ricordiamo infatti che a strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno solo le prime due, con la regola di un solo pass per nazione. 14:17 Queste le quattro finaliste: Silvana Stanco, Fatima Galvez, Jessica Rossi e Lucy Charlotte Hall. 14:14 A raggiungere Stanco e Galvez in finale sono Jessica Rossi (20/25) e Lucy Charlotte Hall (19/25). Eliminata la spagnola Mar Molne Magrina. 14:12 JESSICA ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:22 Adesso qualche minuto di pausa prima dell’attesissima. 14:19 Se una tradovesse riuscire a rimanere davanti ad una tra Galvez ed Hall, l’Italia sarebbe certa delolimpico. Vi ricordiamo infatti che a strappare ilper le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno solo le prime due, con la regola di un soloper nazione. 14:17 Queste le quattro finaliste: Silvana, Fatima Galvez, Jessicae Lucy Charlotte Hall. 14:14 A raggiungeree Galvez insono Jessica(20/25) e Lucy Charlotte Hall (19/25). Eliminata la spagnola Mar Molne Magrina. 14:12 JESSICA ...

