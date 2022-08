Lecce, Baroni: 'Partita fondamentale per noi, non bisogna mettere pressione a Umtiti' (Di sabato 27 agosto 2022) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Empoli: "Per noi è una Partita fondamentale,... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Marco, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Empoli: "Per noi è una,...

sportli26181512 : Lecce, Baroni: 'Partita fondamentale per noi, non bisogna mettere pressione a Umtiti': Marco Baroni, allenatore del… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Empoli? Partita fondamentale, non mettiamo pressione ad Umtiti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Empoli? Partita fondamentale, non mettiamo pressione ad Umtiti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Empoli? Partita fondamentale, non mettiamo pressione ad Umtiti' - napolimagazine : LECCE - Baroni: 'Empoli? Partita fondamentale, non mettiamo pressione ad Umtiti' -