"Leao doveva essere espulso": Milan-Bologna nel caos, scoppia la polemica (Di sabato 27 agosto 2022) Polemiche nel primo tempo del match tra Milan e Bologna. Al centro di tutto l'autore del gol Rafael Leao che doveva essere espulso Il Milan conduce per 1-0 sul Bologna grazie alla rete di Rafael Leao. Il calciatore brasiliano, dopo due giornate a secco, ha trovato contro il felsinei la sua prima rete in campionato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

