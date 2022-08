"La bolletta è passata da 400 a 1.300 euro, per restare aperti dovremo indebitarci" (Di sabato 27 agosto 2022) Si dice esasperato Michele Paparella, titolare di un bar a Cesena, che come tanti suoi colleghi esercenti ha aderito alla protesta delle "bollette in vetrina" ideata da alcuni commercianti e poi rilanciata da Fipe Confcommercio per... Leggi su europa.today (Di sabato 27 agosto 2022) Si dice esasperato Michele Paparella, titolare di un bar a Cesena, che come tanti suoi colleghi esercenti ha aderito alla protesta delle "bollette in vetrina" ideata da alcuni commercianti e poi rilanciata da Fipe Confcommercio per...

PalermoToday : 'La bolletta è passata da 400 a 1.300 euro, per restare aperti dovremo indebitarci' - romatoday : 'La bolletta è passata da 400 a 1.300 euro, per restare aperti dovremo indebitarci' - telodogratis : “La bolletta è passata da 400 a 1.300 euro, per restare aperti dovremo indebitarci” - MatteoVolpotti : @EnricoLetta Bolletta gas passata da €800 a €4000 per uno degli storici ristoranti di Gubbio che ora sta pensando d… - zevunderskin : @CristinaScola11 @flayawa ascolta, noi andiamo pure a cagare, tu invece vai a pagarti contenta la bolletta dell’ele… -