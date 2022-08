Juve-Roma LIVE | le formazioni ufficiali | Danilo centrale | sorpresa Miretti Mourinho premia Matic

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - Gazzetta_it : Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' #JuveRoma - junews24com : Juve Roma, Allegri sorprende tutti! Partirà titolare a centrocampo - - __grazy87 : Nessuna ansia per questo Juve - Roma: STRANO! -

(4 - 3 - 3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ...Commenta per primo A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus -valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità. La Juventus - due clean sheets nelle prime due giornate (con Perin e non Szczesny in porta) - ...Big match di giornata allo Juventus Stadium, dove i bianconeri ancora rimaneggiati dagli infortuni affrontano la Roma che pure ha defezioni importanti. Tanto però l'entusiasmo per ...