Il Grande Fratello Vip 7 può slittare! La notizia bomba arriva da Mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) Una situazione intricata per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in particolare per la concomitanza con un evento importante Il 19 settembre è stato programmato ed ufficializzato da tempo l'avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La settima stagione del reality show di Canale 5 terrà presto compagnia a numerosissimi telespettatori. In questi L'articolo proviene da Inews24.it.

