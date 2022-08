Gli acquisti più costosi dell’estate 2022: Premier League dominante, Serie A fuori dalla top 10 (Di sabato 27 agosto 2022) Eppure nel calciomercato sarebbe dovuta essere l’ennesima estate da spending review. Quella dello stop alle spese pazze, con un occhio sempre vigile sui conti delle società. Nonostante un ricco mercato dei parametri zero, l’Europa calcistica non ha badato a spese, soprattutto la Premier League. Il campionato inglese continua ad essere dominante economicamente rispetto a tutti, con ben 7 calciatori nei primi 10 acquisti. E la Serie A? fuori dalle zone alte della classifica ha solamente due acquisti nei primi 35, con Gleison Bremer passato alla Juventus per 48 milioni di euro e Charles De Ketelaere al Milan per 32 milioni. Ma scopriamo la top 10 degli acquisti più costosi di questa estate di calciomercato – secondo i dati Transfermarkt. ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Eppure nel calciomercato sarebbe dovuta essere l’ennesima estate da spending review. Quella dello stop alle spese pazze, con un occhio sempre vigile sui conti delle società. Nonostante un ricco mercato dei parametri zero, l’Europa calcistica non ha badato a spese, soprattutto la. Il campionato inglese continua ad essereeconomicamente rispetto a tutti, con ben 7 calciatori nei primi 10. E laA?dalle zone alte della classifica ha solamente duenei primi 35, con Gleison Bremer passato alla Juventus per 48 milioni di euro e Charles De Ketelaere al Milan per 32 milioni. Ma scopriamo la top 10 deglipiùdi questa estate di calciomercato – secondo i dati Transfermarkt. ...

LaVeritaWeb : La scelta di abbandonare in fretta gli idrocarburi a favore di energie verdi è stata la più dannosa per l’economia… - realvarriale : Con gli acquisti ormai definiti di #Ndombele,#Raspadori e #Simeone credo che qualche griglia su @sscnapoli,compresa… - annatrieste : Quanto sono ridicoli quelli che considerano gli acquisti @sscnapoli uno 'schiaffo' a quanti hanno (per me, giustame… - sarruzzu65 : Gli acquisti giusti fanno la differenza sempre o no????????? - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: La guerra è istigazione alla transizione ecologica e industria 4.0 Molte attività chiuderanno, gli acquisti saranno semp… -