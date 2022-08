Energia, stangata per le piccole imprese: in arrivo una maxi bolletta da 11 miliardi (Di sabato 27 agosto 2022) Roma – Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti di Energia e gas, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. A lanciare l’allarme è Confesercenti che parla di “una stangata insostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività”. Sulla base delle tariffe attuali di luce e gas, l’associazione ha calcolato l’aggravio dei costi che dovranno sostenere le imprese con meno di 20 dipendenti che operano nel turismo e negli altri comparti del terziario, dal commercio ai servizi. A pagare la bolletta più salata saranno le imprese del ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Roma – Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti die gas, ledi turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi unada 11di euro, circa 8in più rispetto ai 12 mesi precedenti. A lanciare l’allarme è Confesercenti che parla di “unainsostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività”. Sulla base delle tariffe attuali di luce e gas, l’associazione ha calcolato l’aggravio dei costi che dovranno sostenere lecon meno di 20 dipendenti che operano nel turismo e negli altri comparti del terziario, dal commercio ai servizi. A pagare lapiù salata saranno ledel ...

