Elezioni: Di Maio a Meloni, 'insulti perché dico verità su programma centrodestra' (2) (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) - "Io continuerò a raccontare la verità - prosegue Di Maio - spero di ricevere delle risposte puntuali sui temi non degli insulti, perché il dovere di un rappresentante delle istituzioni che fa il ministro degli Esteri è dire la verità, e raccontare la verità in questa campagna elettorale credo sia l'atto più rivoluzionario che si possa fare". "Certo non parleremo solo di te, delle tue proposte e delle tue amicizie internazionali. Parleremo anche delle nostre proposte, del fatto che si debba fare il tetto massimo al prezzo del gas - va avanti Di Maio - come stavamo facendo con il governo Draghi prima che lo faceste cadere, che si debba fare il salario minimo ma anche il salario equo, per pagare quanto valgono le persone. E anche aiutare i giovani ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) - "Io continuerò a raccontare la- prosegue Di- spero di ricevere delle risposte puntuali sui temi non degliil dovere di un rappresentante delle istituzioni che fa il ministro degli Esteri è dire la, e raccontare lain questa campagna elettorale credo sia l'atto più rivoluzionario che si possa fare". "Certo non parleremo solo di te, delle tue proposte e delle tue amicizie internazionali. Parleremo anche delle nostre proposte, del fatto che si debba fare il tetto massimo al prezzo del gas - va avanti Di- come stavamo facendo con il governo Draghi prima che lo faceste cadere, che si debba fare il salario minimo ma anche il salario equo, per pagare quanto valgono le persone. E anche aiutare i giovani ad ...

eziomauro : Di Maio: “Ombre russe anche sulle elezioni. Salvini ci porta in braccio a Putin' - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio replica al vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, Medvedev. 'È… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - uandarin : RT @eziomauro: Di Maio: “Ombre russe anche sulle elezioni. Salvini ci porta in braccio a Putin' - telodogratis : Elezioni politiche 2022, Salvini a Di Maio: “Io rispondo solo agli italiani” -