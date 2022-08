Elezioni: Berlusconi, '25/9 appuntamento con Storia, andare a votare' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che le prossime Elezioni del 25 settembre saranno davvero un appuntamento con la Storia. Mi rivolgo in particolare a quei 23 milioni di italiani, che secondo i sondaggi non hanno intenzione di andare a votare. A loro, voglio dire che da loro dipende la possibilità di garantirci un futuro più giusto, più sicuro, più prospero e una completa e vera libertà". Così Silvio Berlusconi in un videomessaggio con le 'pillole di programma' di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che le prossimedel 25 settembre saranno davvero uncon la. Mi rivolgo in particolare a quei 23 milioni di italiani, che secondo i sondaggi non hanno intenzione di. A loro, voglio dire che da loro dipende la possibilità di garantirci un futuro più giusto, più sicuro, più prospero e una completa e vera libertà". Così Silvioin un videomessaggio con le 'pillole di programma' di Forza Italia.

