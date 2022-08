Ecco relazione a Regione: “a UnipolSai di V.De Angelis 3 proroghe dalla Asl” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Spuntano altre proroghe dei servizi assicurativi richiesti dalla Asl di Frosinone alla Compagnia di Vladimiro De Angelis. Dopo la regolare gara del 2014, con la quale UnipolSai si aggiudica le polizze Rca, Infortuni comulativa Kasko e incendio per un totale di oltre 375mila euro e il rinnovo per altri due anni con uno sconto per la spending review, nella relazione in possesso all’Adnkronos inviata dall’attuale direttore generale della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò, all’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato si legge di altre proroghe, tre per la precisione, richieste dall’azienda a partire da quella di 6 mesi chiesta a UnipolSai con nota prot. 106660 del 20 dicembre 2018 dall’allora Commissario Straordinario della Asl di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Spuntano altredei servizi assicurativi richiestiAsl di Frosinone alla Compagnia di Vladimiro De. Dopo la regolare gara del 2014, con la qualesi aggiudica le polizze Rca, Infortuni comulativa Kasko e incendio per un totale di oltre 375mila euro e il rinnovo per altri due anni con uno sconto per la spending review, nellain possesso all’Adnkronos inviata dall’attuale direttore generale della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò, all’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato si legge di altre, tre per la precisione, richieste dall’azienda a partire da quella di 6 mesi chiesta acon nota prot. 106660 del 20 dicembre 2018 dall’allora Commissario Straordinario della Asl di ...

