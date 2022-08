Dopo le proteste di nazionalisti e ortodossi, la Serbia non ospiterà l’Euro Pride 2022 (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Non sempre i governi e le nazioni europee si sottomettono ai capricci della dominante e viziata cultura progressista. Proprio in queste ultime ore, l’ennesimo strappo con le discusse organizzazioni Lgbt arriva ancora una volta dal popolo serbo. Nella capitale serba si sarebbe infatti dovuta svolgere la prossima edizione dell’Euro Pride 2022. Preceduta però da ben più nutrite manifestazioni di protesta con migliaia di famiglie, giovani nazionalisti e cristiano ortodossi serbi, scesi in strada contro la parata arcobaleno. Il governo di Belgrado ha fatto quindi marcia indietro annullando la manifestazione gay. “La Serbia deve concentrarsi su problemi più importanti“ Questa mattina il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che la parata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Non sempre i governi e le nazioni europee si sottomettono ai capricci della dominante e viziata cultura progressista. Proprio in queste ultime ore, l’ennesimo strappo con le discusse organizzazioni Lgbt arriva ancora una volta dal popolo serbo. Nella capitale serba si sarebbe infatti dovuta svolgere la prossima edizione del. Preceduta però da ben più nutrite manifestazioni di protesta con migliaia di famiglie, giovanie cristianoserbi, scesi in strada contro la parata arcobaleno. Il governo di Belgrado ha fatto quindi marcia indietro annullando la manifestazione gay. “Ladeve concentrarsi su problemi più importanti“ Questa mattina il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che la parata ...

