Didattica inclusiva ed integrazione scolastica | compiti docente | convenzione ONU | costituzione

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 27 agosto 2022) La scuola, da sempre, si sforza di acquistare quel ruolo di comunità educante che forma la persona in tutti gli aspetti che la riguardano. L’uomo è, infatti, in continua formazione e la costruzione della sua identità è un processo in evoluzione che non ha uno sviluppo lineare. Ecco perché nasce l’esigenza di una scuola, e in essa di una, che sappia adattarsi al progresso culturale così da far fruire il sapere in modo interdisciplinare, consentendo non solo l’accrescimento delle conoscenze dell’alunno ma anche delle sue competenze. L'articolo .