Coppa del Mondo di Ritmica, Sofia Raffaeli domina la gara nell'all around (Di sabato 27 agosto 2022) Dominio di Sofia Raffaeli a Cluj Napoca. In Romania, dove si è concluso l'all around della World Challenge Cup di Ginnastica Ritmica, l'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è stata la migliore in tutto e ha conquistato il successo nel concorso generale, con il totale di 141.600 sul programma completo, collezionando punteggi monstre in ciascuna specialità, tanto da risultare prima in ogni attrezzo (CE 36.200 pt.; PA 36.000 pt.; CV 35.650 pt.; NA 33.750 pt.). E domani l'azzurra prenderà parte a tutte le finali di specialità, a caccia di altre medaglie. Oggi la concorrenza era agguerrita e di altissimo livello, considerando che questa tappa di Coppa del Mondo è l'ultima prima del Campionato Mondiale di Sofia, in programma dal 14 al 18 settembre.

