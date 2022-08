Città Spettacolo | questa sera a piazza Torre l’evento ‘Il pentagramma rosa’

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, nell’ambito della rassegna, si terrà, nella piazzetta Federico”Ilrosa” ideato e condotto dalla prof.ssa Tiziana Iuzzolino, con la partecipazione del prof. Florindo di Monaco, scrittore, poeta, saggista, conferenziere. “Ringrazio – afferma Tiziana Iuzzolino – il direttore artistico della rassegna Renato Giordano, l’amministrazione comunale e le colleghe della consulta delle donne, in particolare l’assessore alle politiche sociali Carmen Coppola, per avermi dato la possibilità di iniziare il lungo lavoro di valorizzazione delle donne proprio con un’evento dedicato a loro. Daremo voce alle compositrici sconosciute dell’800. Lata ...

anteprima24 : ** #Benevento Città Spettacolo, una terza serata per tutti i gusti ** - Know4Innovation : RT @Fondazione_FID: Torino sarà la “casa” del digitale. L’8 e il 9 ottobre – con un’anteprima il 7 – nel capoluogo piemontese si terrà il p… - WorksInItalian : Io sarei felicissimo di un CR7 al @sscnapoli! Napoli è città perfetta per rinvigorire questo innegabile campione ar… - ITINERARIASmart : RT @Fondazione_FID: Torino sarà la “casa” del digitale. L’8 e il 9 ottobre – con un’anteprima il 7 – nel capoluogo piemontese si terrà il p… - ilvaglio1 : Il Conservatorio di Benevento si esibisce a 'Città Spettacolo' #conservatorio #sala #musica #cittàspettacolo… -

TV Sette Benevento

... con la Singapore Film Society e l'Asian Film Festival di Roma, l'Italian Film Festival di Singapore ha come main sponsor Triumph Singapore, che ha recentemente aperto la sua sede nella- Stato ...... perché dal 2023 tornerà a dedicarsi alla tourné teatrale delloBloccati dalla neve in ... la produzione ha deciso di allestire una nuova tourné per andare a toccare altred'Italia. ... “BENEVENTO CITTA’ SPETTACOLO DOMENICA 28 AGOSTO IN PIAZZA ROMA PROTAGONISTA SARA’ LA SYMPHONIC BAND