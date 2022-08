Bassetti contro Speranza: “Le mascherine a scuola non servono a niente” (Di sabato 27 agosto 2022) Le mascherine a scuola "non servono a niente". E "le parole di Speranza" sulle mascherine a scuola "credo siano imbarazzanti, non c'è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che le mascherine a scuola non servono, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto 'via l'obbligo delle mascherine e via l'obbligo del distanziamento', il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, le mascherine torneranno a essere obbligatorie. Sono veramente imbarazzato. E altro non dico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Le"non". E "le parole di" sulle"credo siano imbarazzanti, non c'è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che lenon, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto 'via l'obbligo dellee via l'obbligo del distanziamento', il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, letorneranno a essere obbligatorie. Sono veramente imbarazzato. E altro non dico". L'articolo .

lol21194926 : Vi hanno fatto fare un vaGGino che non serve a nulla (mentre invece ci sono buone probabilità di avere effetti avve… - BdiBeppe : @NunziaNunzia5 @repubbilca #Bassetti mi ha bloccato. Ma la sua affermazione denota ancora una volta i suoi interess… - MarkManninger81 : RT @AleksL74: #Povia contro #Bassetti, grandissimo.. Video By: @KasperReloaded 1/3 - giorgia61233188 : @QLexPipiens Ma la virostar #Bassetti perché solo ora dice di aver curato con l’aspirina?( dal 2020!)non era quello… - IMusuraca : RT @AleksL74: #Povia contro #Bassetti, grandissimo.. Video By: @KasperReloaded 1/3 -