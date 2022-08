Ultime Notizie – Sondaggi politici | elettori M5S si sentono più a sinistra di quelli Pd

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Nell’ultima rilevazione effettuata, Termometro Politico ha voluto scoprire come gli(e i non) si collocano sull’asse-destra. E se accettano di collocarsi. I dati sono stati confrontati condi un analogoo del 2019 e i risultati sono interessanti. Perché a fronte di una stabilità sostanziale dell’elettorato nel suo complesso vi sono dei cambiamenti indi alcuni dei principali partiti“. E’ quanto fa sapere Termometro politico. “Agli intervistati è stato chiesto di autodefinirsi su una scala che andava da 1 (estrema) a 10 (estrema destra). Mediamente gli italiani si sono collocati quasi a metà, essendo il punteggio complessivo di 5,5 come alla vigilia delle elezioni europee del 2019. Tra i partiti maggiori ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - TuttoASRoma : INFORTUNATI Wijnaldum, nessuna operazione. Rientro nel 2023 - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (26/08/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -

Il Sole 24 ORE

... Fausta Dordolo necrologi necrologi artegna necrologi friuli necrologi friuli oggi necrologi oggiFausta Dordolo Nuovo appuntamento con la musica a Udine, al Castello il concerto di ...(COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) L'identikit di Centaurus vedi anche Tutti i video sulla pandemia di Covid ... Ucraina, ultime notizie. Energia, in Gran Bretagna crescita bollette fino a +80% Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Da Salerno rimbalzano rumors su un interessamento dei granata per Josip Ilicic, giocatore per cui nei giorni scorsi si era mosso il Verona. Il Bologna di Sartori, primo indiziato a inizio mercato, ...