Terra Amara: ecco chi è davvero Gulten. Biografia e Carriera dell’attrice Selin Genç (Di venerdì 26 agosto 2022) Conosciamo meglio l’attrice Selin Genç, che presta il volto a Gulten nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5. Leggi su comingsoon (Di venerdì 26 agosto 2022) Conosciamo meglio l’attrice, che presta il volto anella soap turca, in onda su Canale 5.

Cinzy08_ : Secondo me la gente nn ha capita che Terra Amara non è una serie romantica...ma non guardatela se ogni giorno vi do… - RobChippedEdge : mi sono spoilerata una cosa su terra amara lasciatemi stare sono in lutto - redazionetvsoap : Mai fare troppo gossip! Un pettegolezzo di troppo metterà Fadik in un brutto guaio. La donna sarà disperata, ne usc… - ItsLucyEm : Terra Amara, trame turche: Saniye 'ruba' il posto a Gaffur e diventa caposquadra - redazionetvsoap : Il nostro protagonista si fa sempre più furbo e, pur di danneggiare Demir, troverà una via preziosa per avvicinarsi… -