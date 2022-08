Silk-Faw - La procura di Reggio Emilia apre un fascicolo sui ritardi della fabbrica

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladiindaga sui-Faw, la quale dovrebbe sorgere sul terreno di Gavassa: mentre si attende l'avvio dei lavori, teoricamente previsto per il 5 settembre, la magistratura locale ha infatti aperto une affidato gli accertamenti al Nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza. Verifiche in corso. La notizia è stata diffusa dalla Gazzetta di: secondo il quotidiano, l'azienda con capitali cinesi e americani è finita nell'orbitadopo un esposto di un avvocato e politico locale, Gianluca Vinci di Fratelli d'Italia. Nel mirino, ci sono i continui rinvii nell'acquisto dei ...

Il 5 settembre si avvicina ma non si diradano le nubi attorno al progetto di Silk-Faw con la Procura di Reggio Emilia che ha aperto un'inchiesta sull'azienda pronta a mettere radici alle porte della Motor Valley. La joint-venture americana e cinese ha annunciato da tempo in tempi recenti, anche un richiamo all'ordine da parte del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che a maggio scorso aveva avvertito: 'Silk-Faw e i suoi partner dimostrino di saper andare avanti come promesso'.