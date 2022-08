Scambio Osimhen-Ronaldo, l’agente del nigeriano rompe il silenzio: “Nessuna trattativa in corso” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nessuna trattativa in corso, nessuno Scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni”. Questa la nota di Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, sulle voci sempre più insistenti circa una possibile partenza del nigeriano verso il Manchester United. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “in, nessuno. Victorè un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni”. Questa la nota di Roberto Calenda, agente di Victor, sulle voci sempre più insistenti circa una possibile partenza delverso il Manchester United. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

FBiasin : “Faresti lo scambio #Osimhen-#Ronaldo?”. “No”. “E #Osimhen-#Ronaldo +100 mln?”. “Avrebbe senso dal punto di vista e… - marcoconterio : ???? L'agente di Victor Osimhen : 'Non c'è nessuna trattativa in corso col #MUFC e nessuno scambio. E' un giocatore d… - PrioreDanilo : RT @RobertoCalenda: Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col… - AnadNanda : RT @Napoli_Report: ??Nota di Roberto Calenda, agente di Victor #Osimhen: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un… - gianluca617 : RT @RobertoCalenda: Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col… -