Roma, Wijnaldum non si opera: scelta la terapia conservativa, niente Mondiale e ritorno nel 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Georginio Wijnaldum non si opera. Il centrocampista della Roma ha deciso, di concerto con la società che ha consultato dei medici di fiducia della famiglia Friedkin, di sottoporsi alla terapia conservativa e non all'intervento chirurgico alla tibia destra fratturata con uno stop che sarà di circa 3-4 mesi. Per cui, l'olandese salterà sicuramente il Mondiale in Qatar con l'Olanda e tornerà a disposizione di Mourinho soltanto nel 2023, tra gennaio e febbraio. A ogni modo, tra due mesi nuova valutazione clinica per capire i progressi della gamba. SportFace.

