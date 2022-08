Roma, infortunio Wijnaldum: si opera? Decisione presa. Le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’infortunio alla tibia è arrivata la Decisione di Wijnaldum sul sottoporsi all’operazione o meno Georginio Wijnaldum ha deciso cosa fare dopo il grave infortunio alla tibia. Come riportato da Sky Sport, l’olandese ha scelto di non sottoporsi ad alcuna operazione e di portare avanti il recupero tramite una terapia conservativa. Lo stop per il centrocampista della Roma sarà quindi di 3-4 mesi, con il ritorno in campo che dovrebbe avvenire nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’alla tibia è arrivata ladisul sottoporsi all’zione o meno Georginioha deciso cosa fare dopo il gravealla tibia. Come riportato da Sky Sport, l’olandese ha scelto di non sottoporsi ad alcunazione e di portare avanti il recupero tramite una terapia conservativa. Lo stop per il centrocampista dellasarà quindi di 3-4 mesi, con il ritorno in campo che dovrebbe avvenire nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

