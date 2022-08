PSG, Galtier annuncia: «Paredes e Navas sono nostri e li convoco» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del PSG Galtier ha spiegato il motivo delle convocazioni di Paredes e Keylor Navas Christophe Galtier, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha spiegato il motivo delle convocazioni di Paredes e Keylor Navas, entrambi sul mercato, per la partita contro il Monaco. LE PAROLE – «Paredes ad oggi è un giocatore del Psg, so che ci sono stati delle situazioni con Juve ma al momento è un giocatore del Psg e vedremo alla fine del mercato. Allo stesso modo Keylor Navas. E quindi li convoco entrambi per il Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del PSGha spiegato il motivo delle convocazioni die KeylorChristophe, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha spiegato il motivo delle convocazioni die Keylor, entrambi sul mercato, per la partita contro il Monaco. LE PAROLE – «ad oggi è un giocatore del Psg, so che cistati delle situazioni con Juve ma al momento è un giocatore del Psg e vedremo alla fine del mercato. Allo stesso modo Keylor. E quindi lientrambi per il Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

