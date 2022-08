Pordenone, il lago di Redona è senz’acqua per la siccità: emergono i resti del vecchio borgo sommerso. Le immagini dal drone (Di venerdì 26 agosto 2022) Il lago di Redona, in provincia di Pordenone, è un invaso artificiale apprezzato da turisti ed escursionisti anche per i resti di un borgo che emergevano dalle sue acque. Nelle immagini girate lunedì, l’acqua è quasi scomparsa, ed i resti di Movada sono visibili nella loro totalità, come appare anche dalle immagini aeree. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildi, in provincia di, è un invaso artificiale apprezzato da turisti ed escursionisti anche per idi unche emergevano dalle sue acque. Nellegirate lunedì, l’acqua è quasi scomparsa, ed idi Movada sono visibili nella loro totalità, come appare anche dalleaeree. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

