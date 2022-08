Pioli: «L’anno scorso mi chiedevate perché facevo giocare Kessié, quest’anno lo rimpiangete…» (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano Pioli in conferenza stampa prima di Milan-Bologna. Ha parlato di Leao, dell’interessamento del Chelsea, oltre che della partita. A seguire il report di Tuttomercatoweb. Come arriva la squadra al Bologna dopo la partita di Bergamo? “Non so se è la strada giusta quella di ricordare le partite delL’anno scorso… Mi interessa la mentalità della squadra: sa di aver fatto una buona prestazione, ma siamo tristi per non essere riusciti a vincere. Domani sarà una sfida complicata e difficile, l’ultimo che ci ha tolto la vittoria nella passata stagione: serve grande concentrazione e la mentalità nell’unire il giocar bene alla vittoria”. L’inizio di stagione conferma la sua previsione su Bennacer… “Sono solo due partite e le prestazioni vanno portate nel lungo periodo. Non ho mai avuto dubbi sulle grandi qualità di Isma; ha sempre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefanoin conferenza stampa prima di Milan-Bologna. Ha parlato di Leao, dell’interessamento del Chelsea, oltre che della partita. A seguire il report di Tuttomercatoweb. Come arriva la squadra al Bologna dopo la partita di Bergamo? “Non so se è la strada giusta quella di ricordare le partite del… Mi interessa la mentalità della squadra: sa di aver fatto una buona prestazione, ma siamo tristi per non essere riusciti a vincere. Domani sarà una sfida complicata e difficile, l’ultimo che ci ha tolto la vittoria nella passata stagione: serve grande concentrazione e la mentalità nell’unire il giocar bene alla vittoria”. L’inizio di stagione conferma la sua previsione su Bennacer… “Sono solo due partite e le prestazioni vanno portate nel lungo periodo. Non ho mai avuto dubbi sulle grandi qualità di Isma; ha sempre ...

