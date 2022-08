Pino Calabrese premiato a Venezia dal Cultured Focus Magazine di New York

(Di venerdì 26 agosto 2022) E’ sato assegnato ail “Lifetime Achievement Award”, premio internazionale che ogni annodi Newe il Diversity in Film Symposium assegnano a personalità del mondo del cinema e della cultura internazionale. “Un Premio alla carriera – si legge su Cinematografo.it – per celebrare 50 anni di un brillante percorso artistico tra teatro, cinema e televisione. La cerimonia di premiazione si terrà durante la Mostra del Cinema diil prossimo 5 settembre all’Hotel Danieli dialle 15.00 a seguire il panel “Diversity in Film”.ha iniziato la sua carriera nel 1972, lavorando prima in teatro con attori e ...

(Di venerdì 26 agosto 2022) Va a Pino Calabrese il "Cultured Focus Lifetime Achievement Award", il riconoscimento internazionale che ogni anno Cultured Focus Magazine di New York e il Diversity in Film Symposium attribuiscono a personalità del mondo del cinema e della cultura internazionale. "Un Premio alla carriera – si legge su Cinematografo.it – per celebrare 50 anni di un brillante percorso artistico tra teatro, cinema e televisione. La cerimonia di premiazione si terrà durante la Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 5 settembre all'Hotel Danieli di Venezia alle 15.00 a seguire il panel "Diversity in Film". Pino Calabrese ha iniziato la sua carriera nel 1972, lavorando prima in teatro con attori e ...