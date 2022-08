Pagelle settima tappa Vuelta a España 2022 | che occasione sprecata per Battistella | lacrime di gioia per Herrada

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022)A ESPANAJesus, voto 10: ledi, incontenibili al traguardo, racchiudono tutto ciò che c’è stato in quello sprint finale. D’esperienza, ma anche di cuore e gambe: l’iberico è riuscito a prendersi un successo importantissimo per lui e per la Cofidis. Trova la fuga giusta, poi aspetta il momento ideale per far partire la volata e vince anche piuttosto nettamente. Samuele, voto 7: dalladialla rabbia, con i pugni sbattuti sul manubrio, per l’azzurro. L’ex campione del mondo under 23 trova la fuga giusta e la conduce alla perfezione. Dà i cambi, poi si mette nella posizione ideale nell’attesa della volata. Parte però un ...