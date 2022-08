“Nostro figlio è morto”. Temptation Island, dolore immenso per la coppia: il drammatico racconto (Di venerdì 26 agosto 2022) Sta vivendo un dramma Sofia Calesso, l’ex protagonista di Temptation Island a cui aveva partecipato con il fidanzato Alessandro Medici. I due sono usciti insieme dal programma dopo un falò anticipato, ma poco dopo la coppia si è detta addio. Un periodo di crisi che, tuttavia è durato poco, poiché Sofia Calesso ha cercato in tutti i modi di riconquistare il suo uomo e ci è riuscita. Da quel momento sono nuovamente tornati ad essere una coppia. La loro felicità è stata rotta da una tragedia: è stata Sofia Calesso a raccontare il suo dramma in una intervista rilasciata a PiuDonna. Ha detto di aver perso il figlio che portava in grembo. Quanto accaduto l’ha portata a prendere le distanze dai social network, per poi tornare solo dopo qualche tempo a farsi risentire. Sofia Calesso ha perso un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Sta vivendo un dramma Sofia Calesso, l’ex protagonista dia cui aveva partecipato con il fidanzato Alessandro Medici. I due sono usciti insieme dal programma dopo un falò anticipato, ma poco dopo lasi è detta addio. Un periodo di crisi che, tuttavia è durato poco, poiché Sofia Calesso ha cercato in tutti i modi di riconquistare il suo uomo e ci è riuscita. Da quel momento sono nuovamente tornati ad essere una. La loro felicità è stata rotta da una tragedia: è stata Sofia Calesso a raccontare il suo dramma in una intervista rilasciata a PiuDonna. Ha detto di aver perso ilche portava in grembo. Quanto accaduto l’ha portata a prendere le distanze dai social network, per poi tornare solo dopo qualche tempo a farsi risentire. Sofia Calesso ha perso un ...

