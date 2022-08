Mourinho e la Juventus, lo scontro infinito: dagli sfottò a Ranieri alle tre dita di Manchester (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo scorso anno la sfida Juve-Mourinho si risolse senza grandi polemiche, senza i soliti fuochi d’artificio. Mou aveva in mano una Roma ancora da modellare e al ritorno non poteva di sicuro aggredire dialetticamente la squadra avversaria. All’andata infatti aveva perso una partita rocambolesca per 3-4 dopo essere stato in vantaggio per 3-1. Ma il fuoco sotto la cenere brucia e José Mourinho quest’anno sembra in gran forma anche davanti ai microfoni/schermi. Sente di avere una squadra che può dare fastidio anche per il titolo e la sfida con i bianconeri, arrivando proprio all’inizio, può essere l’accensione della miccia. Le storie tese tra allenatore e club/tifosi juventini iniziano la prima volta che si incontrano nel novembre 2008. L’Inter vince con un gol di Muntari e Mou a fine partita non infierisce. Lo ha fatto in realtà nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo scorso anno la sfida Juve-si risolse senza grandi polemiche, senza i soliti fuochi d’artificio. Mou aveva in mano una Roma ancora da modellare e al ritorno non poteva di sicuro aggredire dialetticamente la squadra avversaria. All’andata infatti aveva perso una partita rocambolesca per 3-4 dopo essere stato in vantaggio per 3-1. Ma il fuoco sotto la cenere brucia e Joséquest’anno sembra in gran forma anche davanti ai microfoni/schermi. Sente di avere una squadra che può dare fastidio anche per il titolo e la sfida con i bianconeri, arrivando proprio all’inizio, può essere l’accensione della miccia. Le storie tese tranatore e club/tifosi juventini iniziano la prima volta che si incontrano nel novembre 2008. L’Inter vince con un gol di Muntari e Mou a fine partita non infierisce. Lo ha fatto in realtà nella ...

