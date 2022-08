Ligue 1 2022/23: il Lille torna a vincere, Ajaccio battuto 1-3 (Di venerdì 26 agosto 2022) Termina 1-3 il match tra Ajaccio e Lille, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Ligue 1 2022/23. La partita, disputata al François Coty, è stata decisa dalle reti di Yazici al 17?, Bamba al 43? e Djalò al 67?. Per gli ospiti gol di Bayala all’84’. Vittoria importante dunque per il Lille, che sale a quota sette punti al secondo posto al pari di Lens e Marsiglia, però con una partita in più rispetto a quest’ultime. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Termina 1-3 il match tra, sfida valida per la quarta giornata del campionato di/23. La partita, disputata al François Coty, è stata decisa dalle reti di Yazici al 17?, Bamba al 43? e Djalò al 67?. Per gli ospiti gol di Bayala all’84’. Vittoria importante dunque per il, che sale a quota sette punti al secondo posto al pari di Lens e Marsiglia, però con una partita in più rispetto a quest’ultime. SportFace.

