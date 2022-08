Le parole di Papa Francesco sulla morte di Dugina diventano un caso, Ucraina convoca Nunzio Apostolico (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – A Kiev non sono piaciute le recenti dichiarazioni di Papa Francesco. A tal punto che il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, ha convocato monsignor Visvaldas Kulbokas, Nunzio Apostolico in Ucraina. Nel mirino è soprattutto il riferimento del Papa alla morte di Darya Dugina. “Il cuore ucraino è lacerato dalle parole del Papa”, Ucraina convoca Nunzio Apostolico La scelta di convocare il Nunzio Apostolico è un fatto senza precedenti e mostra l’importanza che il governo ucraino ha dato alla questione. A sottolinearlo è lo stesso ministro degli Esteri, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – A Kiev non sono piaciute le recenti dichiarazioni di. A tal punto che il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, hato monsignor Visvaldas Kulbokas,in. Nel mirino è soprattutto il riferimento delalladi Darya. “Il cuore ucraino è lacerato dalledel”,La scelta dire ilè un fatto senza precedenti e mostra l’importanza che il governo ucraino ha dato alla questione. A sottolinearlo è lo stesso ministro degli Esteri, che ...

