Juventus, Perin: “In tante lotteranno per lo scudetto. Nel 2014 mi voleva il Bayern” (Di venerdì 26 agosto 2022) Mattia Perin, chiamato in queste prime settimane di stagione a sostituire l’infortunato Szczesny, si è concesso ad un’intervista doppia con l’amico Leonardo Spinazzola ai microfoni di Dazn, in cui innanzitutto mette in chiaro gli obiettivi della Juventus: “Puntiamo allo scudetto. Qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori. Il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile. I giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti di Sarri”. Ma prima c’è da pensare alla sfida di sabato contro la Roma: “E’ una pretendente al titolo, con il mercato che ha fatto, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Mattia, chiamato in queste prime settimane di stagione a sostituire l’infortunato Szczesny, si è concesso ad un’intervista doppia con l’amico Leonardo Spinazzola ai microfoni di Dazn, in cui innanzitutto mette in chiaro gli obiettivi della: “Puntiamo allo. Qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori. Il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile. I giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti di Sarri”. Ma prima c’è da pensare alla sfida di sabato contro la Roma: “E’ una pretendente al titolo, con il mercato che ha fatto, con ...

MaStep92__ : RT @sportface2016: #Juventus, #Perin: “In tante lotteranno per lo scudetto. Nel 2014 mi voleva il #Bayern” - sportface2016 : #Juventus, #Perin: “In tante lotteranno per lo scudetto. Nel 2014 mi voleva il #Bayern” - VoceGiallorossa : ???Juventus, Perin: 'Dybala è quello che mi ha fatto più gol da quando gioco in Serie A'. VIDEO! #ASRoma #Dybala… - Spazio_J : Spinazzola è sicuro: 'Nell'uno contro uno è il migliore al mondo', poi il commento su Di Maria -… - LAROMA24 : Juventus, Perin: 'Fermare Dybala? Speriamo non sia in forma' (VIDEO) #AsRoma -