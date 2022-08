Italiani in vacanza, quanto hanno speso quest’anno: trend in ripresa (Di venerdì 26 agosto 2022) Report sugli Italiani in vacanza nell’estate 2022, i dati sono incoraggianti: aumenta nuovamente la spesa media per turismo e relax. E’ stata una estate 2022 che ha visto gli Italiani,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 26 agosto 2022) Report sugliinnell’estate 2022, i dati sono incoraggianti: aumenta nuovamente la spesa media per turismo e relax. E’ stata una estate 2022 che ha visto gli,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

FaggioMatto : @itsmeback_ È ancora presto per parlarne, molti italiani sono ancora in vacanza. No? - francapuntog : @LegaSalvini Caspita! In vacanza nelle Marche? Ma voi non siete quelli di 'prima gli italiani'?… - explor40 : Giornata mondiale del cane 2022: 8,5 milioni di italiani lo portano in vacanza. Ma è ancora emergenza abbandoni… - leonardoarcang3 : @borghi_claudio @JacopoMorrone Vabbè anche il 50% degli italiani piangono miseria ma sono placidamente in vacanza. - Rodica17957578 : GUARDATE PER CHI ITALIANI FANNO SACRIFICI PER SOSTENERE UCRAINA ?? POLITICI UCRAINI IN VACANZA A NIZZA IN PORSCHE. ??… -