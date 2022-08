I medici degli ospedali di Mantova assediati dai pazienti violenti ora hanno la scorta 

(Di venerdì 26 agosto 2022) AGI – Pugni, bastonate, insulti ae infermieri. I cinquedella tranquilla provincia disono diventati avamposti ‘bellici' nel giro di pochi mesi tanto da richiedere la presenza delle guardie armate. “Persone normali, senza problemi comportamentali, cheimprovvisi scoppi di rabbia. Ci sentiamo bersagliati in modo ingeneroso perché siamo sempre in prima linea e cerchiamo di supplire anche ai deficit strutturali dellana del territorio” dice all'AGI Massimo Amato , direttore del pronto soccorso del presidio cittadino. Le violente aggressioni di agosto Ventuno le aggressioni fisiche e verbali denunciate nel primo semestre più altre cruente che si sono verificate nelle ultime settimane. Il 17 agosto un infermiere è stato colpito al volto da un paziente a cui stava ...

Sanitari presi a pugni e bastonate con un'escalation ad agosto. Il direttore del pronto soccorso cittadino, Massimo Amato, ne parla all'AGI ...