Herman Van Springel ci ha lasciato all’età di 79 anni

(Di venerdì 26 agosto 2022) Nella giornata di giovedì 25 agosto si è spento a Grobbendonk in Belgio l’ex ciclistaVan. Malato da tempo, aveva compiuto 79lo scorso 14 agosto. È stato professionista dal 1965 al 1981 vincendo ben 7 Bordeaux-Parigi, 5 tappe al Tour de France, due Frecce del Brabante, un Giro di Lombardia, una Gent-Wevelgem, una Parigi-Tours per un totale di sessanta successi da pro. LEGGI ANCHE: Caleb Ewan, clamoroso: è fuori dai convocati del Mondiale Vanè però ricordato anche per i tanti secondi posti, fra i quali spiccano quello del mondiale vinto dal nostro Vittorio Adorni e un Tour de France che gli sfuggì per 38 secondi nella crono conclusiva nella quale partiva con la maglia gialla, entrambi fatti avvenuti nel 1968. Oltre alla Grand Boucle, salì inoltre sul podio della ...

