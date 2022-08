Gas, il prezzo torna a correre, nuovo record storico: 339 euro al megawattora (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una partenza di giornata piu’ calma, torna a correre il prezzo del gas: il metano ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’europa, si avvia alla conclusione della seduta toccando il nuovo massimo storico a 339 euro al megawattora, per poi ripiegare di qualche punto su quota 337. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una partenza di giornata piu’ calma,ildel gas: il metano ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’pa, si avvia alla conclusione della seduta toccando ilmassimoa 339al, per poi ripiegare di qualche punto su quota 337. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

