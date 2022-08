F1 GP Belgio 2022, risultati e classifica prove libere 2: Verstappen il più veloce, Leclerc secondo ma staccato (Di venerdì 26 agosto 2022) I risultati e la classifica delle prove libere 2 per quanto riguarda il GP del Belgio 2022, 14esimo appuntamento del mondiale F1 2022. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il più veloce è Max Verstappen, che nella prima parte di sessione fissa il miglior tempo in 1:45.507, precedendo di oltre otto decimi Charles Leclerc, e di oltre un secondo tutti gli altri, a partire da Lando Norris, un ottimo Lance Stroll con Aston Martin e Carlos Sainz, quinto. Prova in sordina per Sergio Perez, decimo. La pioggia nella seconda parte di sessione non ha permesso di poter comprendere al meglio le indicazioni derivanti dalla simulazione gara svolta dai diversi piloti. Ecco quindi la classifica della ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ie ladelle2 per quanto riguarda il GP del, 14esimo appuntamento del mondiale F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il piùè Max, che nella prima parte di sessione fissa il miglior tempo in 1:45.507, precedendo di oltre otto decimi Charles, e di oltre untutti gli altri, a partire da Lando Norris, un ottimo Lance Stroll con Aston Martin e Carlos Sainz, quinto. Prova in sordina per Sergio Perez, decimo. La pioggia nella seconda parte di sessione non ha permesso di poter comprendere al meglio le indicazioni derivanti dalla simulazione gara svolta dai diversi piloti. Ecco quindi ladella ...

